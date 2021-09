Besindig Hjulmand: Der er stadig lang vej til VM

12 point for fire kampe - og fem point ned til de nærmeste rivaler - får dog ikke fodboldlandstræner Kasper Hjulmand til at række armene i vejret og tjekke vejrudsigten for Qatar. Der er nemlig stadig lang vej til næste års VM-slutrunde, fastslår han.

Det ser mere end almindeligt godt ud for det danske fodboldlandshold i jagten på en billet til næste års VM-slutrunde efter onsdagens 2-0-sejr over Skotland i Parken.

- Jeg tager det ikke for givet, at vi vinder gruppen, for det kan stadigvæk blive tæt.

- Jeg har en god fornemmelse, men der er ingenting, der er afgjort endnu, siger landstræneren.

Danmark har ellers slået sine formodet hårdeste konkurrenter ganske overbevisende. I marts blev det 2-0 ude over Israel og 4-0 ude over Østrig, mens Skotland altså blev slået i Parken onsdag. Dertil kommer en 8-0-sejr over Moldova.

Men der er fortsat mange bananskræller på vejen mod gruppens førsteplads, advarer Hjulmand.

- Vi starter med Færøerne på lørdag, og vi ved jo godt, at vi er store favoritter til at vinde den kamp, men det er ikke bare sådan lige at tage til Færøerne og spille på kunstgræs deroppe. Derefter kommer en hjemmekamp mod Israel, og de har gode offensive spillere.

- Og så kommer der en kamp mod Østrig i oktober, og den kamp kan være ekstremt afgørende, for Østrig er stærke. Vi gjorde det mega godt i Østrig, men det er en ny kamp, og jeg tager ingenting for givet, men holder fokus på den næste kamp, siger Kasper Hjulmand.

Han hæfter sig ved, at Danmark spillede en god kamp mod Skotland. Særligt i første halvleg var danskerne stærke, da der både blev skabt chancer og scoret mål. Efter pausen fik skotterne for meget initiativ, mener Hjulmand.

- Tempoet i vores boldbesiddelse i første halvleg og vores rotationer fik skotterne ikke styr på. De kunne slet ikke lukke rummene.

- Det havde været fantastisk med et 3-0-mål, men at vinde 2-0 hjemme over Skotland i en VM-kvalifikationskamp i en gruppe, hvor det kun er etteren, som går videre, det er vanvittig vigtigt. Toeren får en bøvlet vej til VM, siger Hjulmand.

Gruppens nummer to bliver en del af et playoffsystem, hvor 12 hold kæmper om tre VM-pladser.