Besejret amerikaner sender dopingstikpille mod Rusland

Og Ryan Murphy mener, at han er oppe imod en overmagt, som ikke har med talent og træning at gøre. Murphy kommer med en klar indikation af, at hans overmænd bruger medicinske genveje.

- Det er mentalt drænende for mig at kæmpe hele året igennem og så fornemme, at jeg svømmer i løb, som ikke er rene, lød det fra den 26-årige amerikaner efter sølvmedaljen i 200 meter ryg.

Rusland blev i 2015 afsløret i omfattende og systematiseret brug af doping og har siden som nation været udelukket fra at deltage i mange sportsgrene.

Russiske atleter kan dog stille op ved legene i Tokyo under neutralt flag. Det betyder, at mere end 330 russere er med i Tokyo.

Og det er altså faldet Ryan Murphy for brystet. Han føler sig på ingen måde overbevist om, at de russiske atleter er dopingfri nu trods det store fokus på problematikken i landet.

Den kritik har fået 24-årige Rylov og Den Russiske Olympiske Komité (ROC) til at svare igen.

Mens ROC på Twitter slår tilbage og gør klart, at de russiske atleter har al mulig ret til at være der og indirekte kalder Murphy en dårlig taber, så er Rylov chokeret.

- Jeg er virkelig overrasket over at høre dette, siger han på en pressekonference om kritikken.

- Jeg har altid været ren. Jeg har altid ladet mig teste og udfyldt alle formularer.

- Helt fra hjertet går jeg ind for en ren sport. Jeg har viet hele mit liv til denne sport, og jeg aner slet ikke, hvordan jeg skal reagere på dette, siger han.