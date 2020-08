Berørte NBA-stjerner skal diskutere bizar sæsons skæbne

Onsdag aften nægtede spillerne fra Milwaukee Bucks at gå på banen til deres slutspilskamp mod Orlando Magic. Kampen blev udsat, og det samme gjorde to efterfølgende slutspilskampe natten til torsdag.

Og spillernes protester giver god mening. Det vurderer Morten Stig Jensen, der er NBA-skribent ved TV2 Sport og Forbes.

- Det er ret forståeligt på alle ledder og kanter. Vi snakker om en sportsliga, hvor 80 procent af spillerne er sorte, siger han.

- Det betyder, at det rammer lige i hjertet på de her spillere. Det er spillere, der er meget, meget frustrerede og sårede og har lyst til at bruge deres platform som NBA-spillere til at implementere nogle forandringer i USA.

Allerede onsdag mødtes NBA's klubejere og spillere for at diskutere sæsonens fremtid. Her var det dog kun de to Los Angeles-klubber, Clippers og Lakers, der ønskede at afbryde sæsonen.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder ESPN.

ESPN skriver, at ejere og spillere igen torsdag klokken 11 lokal tid - klokken 17 dansk tid - skal tale om sæsonens skæbne.

Milwaukee Bucks, der onsdag nægtede at spille, kommer fra delstaten Wisconsin, der er epicentret for de seneste protester i USA.

Årsagen er nedskydningen af den sorte amerikaner Jacob Blake i byen Kenosha. Han blev angiveligt skudt syv gange i ryggen af en hvid betjent.

Blake har overlevet episoden, men ventes at få mén og kan blive delvist lam.