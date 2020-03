Berømt tennisturnering i USA er aflyst efter virustilfælde

Det havde udgjort for stor en risiko at afvikle tennisturneringen Indian Wells, mener arrangører.

Den store tennisturnering BNP Paribas Open 2020 i Indian Wells - der uofficielt regnes som "den femte grand slam" - aflyses på grund af coronavirus.

Det meddeler arrangørerne natten til mandag dansk tid.

Beslutningen kommer, efter at et lokalt tilfælde af coronavirus er blevet bekræftet.

- Der er på nuværende tidspunkt for stor risiko for den offentlige sundhed i Riverside County og området deromkring ved at samle så mange mennesker, siger David Agus, professor i medicin ved University of Southern California, i en meddelelse.

- Det er ikke i hverken tilskuernes, spillernes eller de omkringliggende områders interesse at gennemføre turneringen. Vi må alle stå sammen for at beskytte samfundet mod udbruddet af coronavirus.

Indian Wells 2020 skulle have været afviklet fra tirsdag 10. marts og frem til 22. marts.

Den tiltrækker år efter år de bedste tennisspillere og en masse mennesker.

Turneringsdirektør og tidligere topspiller Tommy Haas siger i en pressemeddelelse, at man er "meget skuffet over, at turneringen ikke vil finde sted".

Dog holder han en dør åben:

- Vi er klar til at afholde turneringen på et andet tidspunkt og undersøger aktuelt mulighederne, siger Tommy Haas i meddelelsen.

Den californiske turnering er årets første af i alt ni Masters 1000-turneringer, der rangerer under sportens mest prestigefyldte turneringer, de fire grand slam-turneringer.

Blandt andre stod navne som Novak Djokovic, Rafael Nadal og Dominic Thiem til at spille på herresiden i år. På kvindesiden var topnavne som Ash Barty, Serena Williams og Naomi Osaka klar. Den nu pensionerede danske tennisstjerne Caroline Wozniacki vandt turneringen i 2011.

Tilskuerne vil kunne få refunderet deres billetter.

Onsdag erklærede Californiens guvernør, Gavin Newsom, undtagelsestilstand i den amerikanske delstat på grund af coronavirus.