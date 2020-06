Berømt stigning forsvinder fra forkortet cykelklassiker

Cykelsporten står over for et tætpakket efterår, og det hårde program får nu direkte indflydelse på et af sæsonens største endagsløb.

- For at give holdene tilstrækkelig mulighed for hvile mellem løbene, som kommer hurtigt efter hinanden i oktober, har Flanders Classics besluttet, efter at have talt med forskellige hold, at forkorte distancerne en smule, lyder det.

Ændringerne betyder blandt andet, at rytterne i Flandern Rundt ikke skal op ad Muur van Geraardsbergen, den klassiske brostensstigning med et kapel på toppen.

I alt er der hakket 26 kilometer af det udmarvende løb, som i dette års udgave vil strække sig over 241 kilometer.

Flandern Rundt skal køres 18. oktober som kulmination på et par travle uger på de belgiske veje og brosten.

På programmet er forinden De Brabantse Pijl 7. oktober, Gent-Wevelgem 11. oktober og Scheldeprijs tre dage senere. Også de løb er blevet forkortet.

Det hårde program er et udslag af, at coronapandemien spolerede stort set hele forårssæsonen. Man har i stedet forsøgt at finde plads til de fleste af sæsonens største løb i en lang og travl efterårskalender.