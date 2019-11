Berlinsk fodboldderby har rødder på hver side af Muren

9. november markeres 30-årsjubilæet for Berlinmurens fald, men lørdag aften får fodboldglade mennesker i den tyske storby et strejf af øst-vest-opdelingen, når østklubben Union Berlin møder vestklubben Hertha Berlin i Bundesligaen.

Man skal tilbage til før Murens fald - 16. april 1977 - for at finde det seneste berlinske derby i den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen. Dengang mødtes Tennis Borussia Berlin og Hertha Berlin.

Siden har Union overtaget rollen som Berlins næstbedste hold efter Hertha, og i sommer sikrede Union oprykning til Bundesligaen for første gang.

Det er blot femte gang, at de to klubber mødes i en kamp om point, da Hertha Berlin to gange i dette årti har tilbragt en sæson hos Union i 2. Bundesliga. Derfor er det ikke et lokalderby med en lang og hadefuld historie, som det ofte ses i Fodboldeuropa.

Da holdene senest tørnede sammen i februar 2013, startede den nuværende Randers-back Björn Kopplin inde for Union Berlin, hos hvem han også fik sin fodboldopdragelse.

Han fortæller, at øst-vest-aspektet ikke for alvor fylder noget i de to klubber i dag, men kun for enkelte spillere og fans.

- Da vi spillede mod Hertha Berlin, var der en af mine holdkammerater, som sagde, at han virkelig ville hade at tabe mod en vesttysk klub, så det er et aspekt, der stadig optager enkelte fra Østtyskland. Men i bund og grund handler kampene om at vinde håneretten og være bedst i byen, siger Björn Kopplin.

- For Union er det største rivalopgør mod BFC Dynamo, der var Stasis klub i det tidligere Østtyskland. Fansene i de to klubber hader hinanden, tilføjer han.

Hertha og Union er ret så forskellige.

Hertha Berlin er byens klart største klub og har flest fans. Den har hjemme i det velstillede Charlottenburg-område og spiller på det enorme Olympiastadion. Selvforståelsen er, at man er en storklub i tysk fodbold. Rivaler ville nok sige underpræsterende storklub.

Omvendt er Union Berlin en kultklub i stil med St. Pauli fra Hamburg. Den omfavnende hovedstadsklub har hovedsageligt venstreorienterede fans, og klubbens stadion er fyldt til den årlige julefest, hvor fans mødes for at drikke glühwein og synge julesalmer og fodboldsange.

Union Berlin er tro mod sine værdier. Klubånden kom eksempelvis til udtryk, da klubben i 2009 opsagde en hovedsponsoraftale, fordi sponsorens bestyrelsesformand var tidligere Stasi-agent.

Union har også stædigt affejet ethvert spørgsmål om, hvorvidt hjemmekampe mod Hertha Berlin på Stadion An der Alten Försterei burde rykkes til Olympiastadion, fordi der kunne sælges over 50.000 billetter mere.

Trods forskellighederne mødes klubberne i en fredelig og positiv fodboldånd, og der skal nok blive knald på til lørdagens udsolgte kamp i Bundesligaen.

- Det er nok den største oplevelse i min karriere at spille med Union på Olympiastadion, hvor der var 75.000 tilskuere. Atmosfæren var helt fantastisk, siger Björn Kopplin, der også har en fortid i Hobro og Brøndby.

Lokalderbyet begynder klokken 18.30.