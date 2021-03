Benzema sørger for pointdeling i slaget om Madrid

Atlético var foran med 1-0 og på vej mod sejr, inden en udligning af Karim Benzema kort før slutfløjt gjorde, at det endte med et point til hver efter 1-1.

Det var lige ved og næsten for Atlético Madrid, da La Ligas tophold søndag tog imod lokalrivalerne fra Real.

Dermed mistede Atlético altså igen et skridt i jagten på mesterskabet. Kun en enkelt af holdets seneste fire kampe er endt med sejr, og forspringet til FC Barcelona på andenpladsen er nede på tre point. Dog har Atlético en kamp i hånden i forhold til Messi og co.

Real Madrid er fem point efter topholdet, ligeledes med en kamp mere på kontoen.

Atlético lagde stærkt ud mod Real. Efter et lille kvarter var der gevinst. Her viste Luis Suarez, at han i den grad er tilbage i storform i denne sæson.

Efter et perfekt timet løb fik uruguayaneren bolden i feltet, hvorefter han med en lige så flot afslutning med ydersiden krøllede bolden forbi Thibaut Courtois og i mål.

Real kom bedre med efter målet, men hjemmeholdet lurede altid på muligheden for at lave en hurtig omstilling, og Real Madrid satsede derfor ikke for alvor offensivt.

Der var gang i den fra start i anden halvleg med masser af muligheder i begge ender. Skarpheden manglede ofte for begge hold. Enten i afslutningerne eller de sidste afleveringer.

Med cirka ti minutter tilbage var det dog Jan Oblak, der stod i vejen for en Real Madrid-udligning, da sloveneren med et par store redninger afværgede to forsøg fra nært hold af Karim Benzema.

Med ryggen mod muren lykkedes det dog for franskmanden at passere Oblak.

Primært fordi målmanden ikke var at finde mellem stængerne, da Benzema scorede til 1-1 i 88. minut, efter at Casemiro havde spillet sin holdkammerat helt fri i feltet for næsen af Atlético-keeperen.

Således endte det altså med pointdeling.