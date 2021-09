Benzema overhalede Real Madrid-legende i choknederlag

Selv om målet nok ikke lindrer Benzemas skuffelse over nederlaget, var det en historisk scoring for den franske angriber.

Med tirsdagens 1-1-mål, der blev sat ind på straffespark efter 65 minutter, overhalede Benzema nemlig Real Madrid-legenden Raul på listen over flest scorede mål i Champions Leagues historie.

Raul nåede i sin aktive karriere op på 71 mål i Champions League, og den tidligere spanske angriber scorede 66 af dem for Real Madrid og 5 for Schalke.

Benzema er noteret for 72 mål i Champions League - 60 for Real Madrid og 12 for Lyon.

Dermed er Benzema nu den fjerdemest scorende i den prestigefyldte turnering. Tre aktive spillere er foran franskmanden.

Cristiano Ronaldo topper listen med 135 mål - heraf er de 105 scoret for Real Madrid. Lionel Messi, der tirsdag aften scorede sit første mål for Paris Saint-Germain i 2-0-sejren over Manchester City, er toer på listen med 121 mål.

De to øverste bliver nok umulige at hente for Benzema, men tredjepladsen er inden for rækkevidde. Den polske angriber Robert Lewandowski har som nummer tre nettet 75 gange i Champions League.

33-årige Benzema har generelt vist god form i denne sæson, hvor det også er blevet til hele otte mål og syv assister i syv kampe i La Liga.