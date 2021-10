Benzema efter finalesejr: Vi gik aldrig i panik

Det mener Karim Benzema, der scorede det udlignende mål for Frankrig i 2-1-sejren, bare to minutter efter at Mikel Oyarzabal bragte Spanien foran i det 64. minut.

Frankrigs fodboldlandshold viste sin kvalitet som et verdensklassemandskab, da holdet søndag aften besejrede Spanien i finalen i Nations League.

- Vi viste virkelig viljestyrke. Det her hold er meget stærkt, det giver aldrig op, og det har vi bevist i dag, siger den 33-årige angriber efter kampen.

- Et stort hold er karakteriseret ved aldrig at gå i panik, at være tålmodigt og kunne vente på det rette øjeblik.

Benzema vendte forud for sommerens EM-slutrunde tilbage til landsholdet efter flere års eksil, der blandt andet betød, at han ikke var med, da Frankrig løftede VM-trofæet i 2018.

Derfor er angriberen også lykkelig over, at det endelig er lykkedes ham at vinde en titel med landsholdet, siger han.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, havde i løbet af Benzemas tid væk fra holdet flere sammenstød med angriberen.

Men han er ikke bleg for at hylde Real Madrid-spillerens rolle i Nations League-sejren.

- Karim er nøglespiller. Han har et åbenlyst talent, som alle tydeligt kan se.

- På det personlige plan er han ikke længere den samme person. Han er blevet moden. Han har spillet på det højeste niveau i lang tid nu, og jeg er meget glad for, at han kan fejre en sejr med Frankrig i aften, siger landstræneren.

På det spanske landshold har landstræner Luis Enrique kun ros til overs for sit unge mandskab efter finalen.

- Vi manglede intet i aften. Det er en skam, at Frankrig gik op og scorede, lige efter at vi scorede åbningsmålet, fordi på det tidspunkt var Frankrig svagere end på noget andet tidspunkt.

- Vi skal beholde den selvtillid (holdet viste mod Frankrig, red.) i de kommende måneder og fortsætte med at gøre det, vi gør, siger Enrique.

Kylian Mbappe scorede sejrsmålet for Frankrig i finalen ti minutter før tid.