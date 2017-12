Benevento-keepers chokmål ødelægger Milans trænerdebut

Den tidligere midtbanekriger Gennaro Gattuso stod søndag for første gang i spidsen for AC Milan, men hans debut blev overskygget af Benevento-keeper Alberto Brignolis vilde udligning.

I et desperat forsøg på at få den historiske udligning og sikre klubbens første Serie A-point var Brignoli gået med frem i forbindelse med et frispark.

Bolden blev sendt perfekt ind i feltet, hvor Brignoli kastede sig frem og på smukkeste vis headede udligningen i kassen i det lange hjørne efter en vanvittig afslutning.

Giacomo Bonaventura sendte Milan i front efter et klumpspil syv minutter før pause.

Fem minutter efter pausen lykkedes det hjemmeholdets George Puscas at udligne, inden Nikola Kalinic en god håndfuld minutter efter kunne sende Milan på sejrskurs igen med et hovedstød i helt fri position tæt under mål.

Det lignede det 15. nederlag på stribe for Benevento, men et kvarter før tid fik oprykkerne dog færten af point.

Milans Alessio Romagnoli fik sit andet gule kort, og dermed kunne Benevento jagte det første ligapoint med en mand i overtal i et kvarter.

Missionen så ud til at mislykkes, indtil Brignoli altså med en mirakeludligning skrev sit navn ind i klubbens historiebøger og smadrede Gattusos debutkamp.

Milan er fortsat nummer syv i Serie A, mens Benevento trods det ene point skraber bunden eftertrykkeligt.