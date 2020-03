Bendtner overvejer fremtid som manager eller agent

Angriberen ved ikke, om karrieren som professionel fodboldspiller er slut, men han tror ikke på, at han igen kommer til at spille i Premier League, Bundesligaen, Serie A eller Superligaen.

- Jeg elsker jo at spille fodbold, men jeg kommer ikke til at spille fodbold for nogle af de klubber, jeg har spillet for før, altså på det niveau. Det er ikke der, ambitionen ligger, siger Nicklas Bendtner.

Han slår fast, at han på et tidspunkt godt kan se sig selv i anden rolle i fodboldens verden.

- Måske arbejde i faget som noget andet, for eksempel manager, agent eller kommentator, siger han.

Når han tre måneder efter sit farvel til FCK ikke spiller i en ny klub, er det ikke fordi, han ikke har fået tilbud. Og han træner stadig.

- Jeg har ikke taget en beslutning om det ene eller det andet. Jeg holder mig i gang, så kroppen kører. Der har også været nogle tilbud, men ikke noget, jeg har fundet interessant nok, siger Nicklas Bendtner.

Interesserede kan fra torsdag få et kig ind i privaten hos Nicklas Bendtner og kæresten, modellen Philine Roepstorff, der er hovedpersoner i reportageserien "Bendtner & Philine" på Dplay.

Optagelsen til den serie var allerede i gang, mens angriberen spillede i FC København.

- Vi startede med at filme, allerede da jeg var i FCK, og jeg vidste, jeg ville lave tv-programmet, uanset hvordan det kom til at gå med fodbolden.

Omverdenen fik 17. december at vide, at Bendtners ophold i hovedstadsklubben ikke blev forlænget. Selv vidste han besked noget tidligere.

Han fortæller, at han vidste, han ikke ville skifte til en anden superligaklub, og at han var indstillet på at indstille karrieren, hvis ikke der kom et tilbud fra en klub, som kunne opfylde hans krav.

Den klub er stadig ikke dukket op, men beslutningen om karrierestop eller ej er ikke truffet.

Bendtner siger selv, at han lige nu står ved en skillevej.

Nicklas Bendtner har spillet 81 kampe og scoret 30 mål for det danske landshold.