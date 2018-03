Bendtner forventer ændringer på landsholdet op til VM

Det bliver et anderledes landshold, der kommer til at spille til VM end i kvalifikationen til verdensmesterskabet, mener 30-årige Nicklas Bendtner.

- Jeg kan forestille mig - uden at vide det - at vi måske kommer til at spille lidt anderledes, end vi har gjort i kvalifikationen, fordi til VM skal du skabe nogle resultater og turde at spille fodbold, siger Bendtner.

Ifølge Bendtner vil der især på angrebspositionerne blive prøvet nogle nye ting af, hvor Nicolai Jørgen oftest har spillet som den centrale angriber, og så har Andreas Cornelius og Yussuf Poulsen skiftedes til at spille i højre side, og endelig har Pione Sisto spillet i venstre side.

- Jeg tror, at vi kommer til at se nogle anderledes konstellationer frem mod VM, fordi til VM skal man skabe nogle resultater.

- Der er tidligere resultater ikke så vigtige, hvor man måske har en kamp i ryggen. Ved VM har man tre kampe, og så er det vind eller forsvind, siger Bendtner.

Angriberen har selv erfaring fra VM-slutrunden i 2010, og han var også med ved EM to år efter.

Bendtner har fået gang i målscoringen igen, efter at han sidste år tog til Trondheim og Rosenborg.

I sidste sæson blev han således topscorer i den norske Eliteserien med 19 scoringer, men den 30-årige angriber føler sig ikke sikker på sin VM-plads.

- Vi har alle sammen været med til at bidrage til komme med til slutrunden. I sidste ende er der jo kun en mand, der bestemmer, hvordan og hvorledes.

- Men jeg føler, at hvis jeg bliver ved med at gøre de ting, jeg har gjort, er jeg berettiget til at komme med, men det føler de andre nok også, siger Bendtner.

Bendtners første mulighed for at imponere landstræner Åge Hareide bliver torsdag klokken 20, hvor Danmark spiller mod Panama på Brøndby Stadion i den første af to testkampe.