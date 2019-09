Bendtner efter Parken-debut: Ubeskrivelig modtagelse

Der var ingen mål at juble over, da FC København og FC Midtjylland spillede 0-0 i søndagens topkamp i 3F Superligaen. Men jublet blev der af FCK-fansene.

Og den nytilkomne angriber var ekstremt glad for modtagelsen.

- Det var en vild modtagelse. Total fedt. Siden jeg skrev under, var det det, jeg havde drømt om. Den modtagelse, jeg fik, var ubeskrivelig, lyder det fra angriberen.

- Der har været en kærlighed i mange år. Jeg startede her som 10-årig og spillede her, til jeg var 16. Og jeg har stået på nedre C (FCK's fantribune, red.) og altid sagt, at jeg gerne vil slutte i FCK, så jeg tror også, det er en af grundene.

- Fansene ved, hvor meget jeg har villet det her. Det har nok været med til at give et ekstra kick.

Bendtner klappede tilbage mod fansene, inden han løb ind på banen med cirka 20 minutter igen.

Ved nærmest hver eneste boldberøring fra Bendtner brød jublen løs på stadion, men hverken han eller holdkammeraterne lykkedes med at sikre de tre point i en hektisk slutfase.

- Jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over, at vi ikke fik sejren, for det havde startet en kæmpe fest, og vi havde lukket hullet til FC Midtjylland. Men hvis vi skal være ærlige, så var uafgjort nok et fair resultat, siger han.

Han var selv tæt på at få en assist i tillægstiden, men chancen blev misbrugt, og derfor er der stadig fire point op til de førende midtjyder. Det får dog ikke Bendtner til at tvivle på FCK's kvalitet.

- Uafgjort var et fair resultat, men jeg vil stadig sige, at FCK er det stærkeste hold i Norden. Det tror jeg ikke, nogen er i tvivl om. Det er lige meget, hvem man sammenligner med, mener Bendtner, som er tilfreds med sin egen opstart i FCK efter en lang kamppause.

- Det går indtil videre, som jeg havde forventet. Jeg kommer i bedre form dag for dag, får lidt minutter her og der, og på et eller andet tidspunkt, vil Ståle føle, at jeg er klar til at kunne starte.

- Og der skal jeg så vise, at jeg er klar til at kunne starte igen og igen. Men indtil videre er jeg meget tilfreds med, hvordan det hele er grebet an, siger han.