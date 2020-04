Bendtner: Jeg kan blive en dygtig manager

- Hvis jeg skal fortsætte med at spille fodbold, så skal det være noget, som føles rigtigt for mig, og noget, jeg rigtig gerne vil, siger han i programmet ifølge B.T.

- Der er mange parametre, der skal gå op i en højere enhed, og jeg er et sted i min karriere, hvor det at have noget frihed tiltaler mig meget.

Han har tidligere sagt, at han overvejede et fodboldmæssigt eventyr, inden coronakrisen satte det meste af fodboldverdenen på standby. Men den forlængede pause har givet yderligere tid til at overveje fremtiden.

En fremtid, som meget vel kan betyde en anden karriere inden for fodbolden.

- En af de ting, jeg ville være dygtig til, var at være manager. Det at kunne tage uddannelsen og få det, der skal til, er noget, jeg stiler efter og gerne vil, lyder det fra Bendtner.

- Jeg tror, at jeg på et tidspunkt, inden jeg er 40-45 år, vil have været i spidsen for min første klub.

Foreløbig skal han dog få afklaret med sig selv, om den aktive karriere som spiller skal fortsætte, når coronakrisen er ovre.

Bendtner har i karrieren optrådt for Arsenal, Birmingham, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg og altså senest FCK.

På det danske landshold er det blevet til 81 kampe og 30 mål i karrieren.