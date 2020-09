Ben Roethlisberger gør comeback i NFL med succes

Med tre kast, der førte til touchdown i løbet af kampen, var Roethlisberger i høj grad med til at sikre sejren på 26-16 over New York Giants.

I alt leverede Roethlisberger 21 succesfulde kast ud af 32, og det rakte til 229 yards i en kamp, der længe var ret tæt og jævnbyrdig.

NFL-kampen blev spillet på et tomt Metlife Stadium i East Rutherford i New Jersey som en konsekvens af coronapandemien.

Roethlisberger - som også bliver kaldt "Big Ben" på grund af sin størrelse - spillede kun to kampe i 2019, og han var tilfreds med sit comeback, efter at en albueskade har holdt ham ude i et år.

- Fedt. Det føles godt. Vi var i stand til at sætte et højt tempo. Vi dikterede spillet, og jeg fik god beskyttelse af gutterne, så jeg havde tid til at kaste bolden, siger Roethlisberger ifølge AFP.

Da Roethlisberger fandt Juju Smith-Schuster til et touchdown i andet quarter, var det ifølge NFL 624 dage siden, at han senest havde kastet bolden til et touchdown - i øvrigt til samme spiller.

Syv sekunder før pausefløjtet leverede Roethlisberger endnu et præcist kast, så James Washington kunne score touchdown og bringe Pittsburgh foran 16-10.

Juju Smith-Schuster var også manden, der greb Roethlisbergers tredje og sidste kast, der førte til touchdown og en solid føring på 26-10.

Der blev spillet en kamp mere i NFL natten til tirsdag, og her vandt Tennessee Titans 16-14 over Denver Broncos.

Tennessee Titans, som overraskende slog både New England Patriots og Baltimore Ravens ud i sidste sæsons slutspil, skulle bruge et sent field goal for at sikre sejren.

Tennessee-kicker Stephen Gostkowski, som havde brændt flere spark i løbet af kampen, fik rystet nerverne af sig og scoret på field goal fra 25 yards med 17 sekunder tilbage på uret.