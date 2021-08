Belgisk stjerne sejrer på kongeetapen i Danmark Rundt

Evenepoels sejr kom i stand ved at efterlade alle andre i støvet med cirka 17 kilometer tilbage, så han kunne køre alene i mål.

Kort forinden - lidt udenfor Vejle - var belgieren ellers kørt forkert i et sving og røget væk fra frontgruppen, men Quick-Step-stjernen var altså stærk nok til at komme tilbage og vinde, i hvad der kan betegnes som en magtdemonstration.

Evenepoel kørte så hurtigt, så han på sin sidste omgang overhalede feltet med en omgang. Alle ryttere kørte anerkendende ind til siden, så Evenepoel kunne passere uden problemer.

Foruden etapesejren overtager Evenepoel også den samlede føring i løbet, som slutter lørdag.

Belgiske Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) og hollandske Nick van der Lijke (Riwal) kom i mål cirka halvandet minut efter Evenepoel som nummer to og tre.

Det er anden gang på tre år, at en belgier vinder i Vejle. I 2018 var det Wout van Aert, der gjorde det. Han endte også med at vinde Danmark Rundt samlet og har efterfølgende udviklet sig til at blive en af cykelsportens største profiler.

Et udbrud med ryttere fra de mindre hold kom tidligt afsted torsdag, og storholdene Jumbo-Visma, Trek og Quick-Step tog styringen i fronten af feltet. Udbruddets forspring toppede omkring seks minutter, men blev derefter hevet i land.

Allerede med cirka 70 kilometer tilbage opslugte feltet dagens lykkeriddere, efter at tempoet var blevet skruet godt op.

Her var der stadig et stykke vej ind til rundstrækningen i Vejle og det første møde med Kiddesvej. Spørgsmålet var så, hvem der først ville spille sine kort.

Det blev Riwal-holdet, der for alvor åbnede løbet, da det med lidt over 50 kilometer tilbage satte sig frem og forcerede. Det førte til, at feltet knækkede over, og en frontgruppe med flere af favoritterne kortvarigt kom væk.

Den blev dog hentet igen. Lidt efter lod den endelige frontgruppe til at være blevet dannet, da Søren Kragh Andersen, Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Casper Pedersen og Mike Teunissen havde fået dannet en særdeles stærk femmandsgruppe.

På en kort nedkørsel fra en bakke røg Evenepoel og Casper Pedersen dog fra, da de kørte forkert i et sving, og så var frontgruppen blevet til en trio.

Sådan forblev den, indtil der var favoritsamling igen, da Kiddesvej første gang skulle bestiges.

Evenepoel endte altså med at tage revanche for den besynderlige afkørsel tidligere. Belgieren trådte an, lige før målstregen blev passeret første gang med omkring 17 kilometer igen.

Ingen kunne følge ham, og så udviklede løbet sig for de andre ryttere til at blive en kamp om de sekundære placeringer.