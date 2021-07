Belgisk stjerne: Ikke planen at efterlade Vingegaard

- Vi ville egentlig hellere have haft en eller to mand i udbruddet.

- Vi var rent faktisk i gang med at beskytte Jonas ved at sidde i andres hjul. Men pludselig hørte vi, at der var et hul bag os. Det blev et virkelig stort udbrud, og det var ikke lige planen, siger Wout van Aert.

Holdkammeraten Sepp Kuss endte med at vinde etapen, mens Jonas Vingegaard generobrede tredjepladsen i det samlede regnskab.

På den sidste del af etapen fik danskeren endelig en smule hjælp fra udbryderne foran. Først fra Steven Kruijswijk og dernæst fra van Aert selv.

- Vi kommunikerede godt og lavede en plan for, hvem der skulle vente først. Steven havde det hårdest, så han ventede for at kunne hjælpe Jonas på dalstykket, og jeg hjalp ham så på den sidste stigning.

- Når du vinder etapen og samtidig laver gode ting i klassementet, så har det ikke været helt dårligt, konstaterer Wout van Aert.

Etapesejren var Jumbo-Vismas anden i dette Tour de France.