Belgisk spiller: Møde med Portugal holder os på stikkerne

Det er dog ikke noget, der bekymrer belgierne. Det siger forsvarsspiller Toby Alderweireld torsdag på et pressemøde forud for opgøret.

- Jeg mener ikke, at du kan være glad eller utilfreds med en bestemt modstander, siger han.

Alderweireld antyder på pressemødet, at en mindre god modstander end de forsvarende europamestre muligvis kunne have fået belgierne til at slappe mere af, end hvad godt er, i ottendedelsfinalen.

Det lignede længe, at Ungarn ville snuppe gruppe F's tredjeplads foran Portugal, da puljen blev afgjort onsdag.

- Hvis vi skulle have mødt Ungarn i stedet for, og alle var begyndt at tænke, at det ville blive nemt, så ville det have været meget svært at forvandle den attitude til den aggressivitet, som du har brug for i de afgørende kampe.

- Nu skal vi møde et tophold, og det tvinger os til at levere vores bedste, siger Alderweireld.

Forsvarsspilleren mener, at Belgien blandt andet med sejren over Danmark allerede har vist, at holdet har, hvad der skal til for at slå Portugal ud af turneringen.

Også selv om de forsvarende europamestre kan prale af at have profiler som Cristiano Ronaldo, Rúben Diaz, Bruno Fernandes og Bernardo Silva på holdkortet.

- Vi har allerede spillet tre udekampe. Vi havde oplevelsen af at møde Danmark i deres egen baghave, og der viste vi, at vi kunne løfte os, selv om alle faktorer var imod os, siger Alderweireld.

Belgien og Portugal støder sammen søndag aften. Vinderen af den kamp skal møde enten Italien eller Østrig i kvartfinalen.