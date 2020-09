Belgisk profil sørger for ny Jumbo-Visma-sejr i Touren

Danske Casper Pedersen (Sunweb) leverede holdkammerat Cees Bol perfekt til spurten, men hollænderen måtte altså se sig slået af van Aert og blev nummer to.

Heller ikke Michael Mørkøv (Quick-Step) lykkedes med at køre sin sprinter til sejr. Sam Bennett blev nummer tre.

Mads Pedersen skulle forsøge at hjælpe holdkammerat Jasper Stuyven til sejr, men det mislykkedes også. Den danske verdensmester måtte slippe med lidt over en kilometer til mål, og belgiske Stuyven blev nummer fem.

Julian Alaphilippe holdt uden problemer fast i den gule trøje. Men efter etapen fik Quick-Step-franskmanden en tidsstraf på 20 sekunder for at modtage forplejning på de sidste kilometer. Dermed overtager Adam Yates (Mitchelton-Scott) føringen i løbet.

Onsdagens etape kan uden at overdrive kaldes en af de mest begivenhedsfattige i mange år.

De 183 kilometer fra Gap til Privas gik med undtagelse af et par enkelte mindre bump nedad næsten hele vejen. Afslutningen lå dog på toppen af en lille bakke. Sprinterne var altså i fokus, og der var ikke lagt op til krig i toppen af klassementet.

En næsten fast del af en Tour de France-etape er, at et udbrud kommer afsted. Men sådan skulle det ikke være onsdag. Kasper Asgreen viste dannebrogstrøjen frem kortvarigt, da han prøvede at stikke af, men det endte i ingenting.

Turen på tværs af Sydfrankrig blev derfor en rolig en af slagsen for feltet, som kørte med bred front undervejs. Et tegn på, at tempoet var overkommeligt, og at der ikke var nogen, der skulle holdes i snor forude.

Farten blev sat op med cirka 50 kilometer tilbage, og holdene begyndte deres placeringskamp frem mod finalen.

Sidevinden satte lidt kulør på optakten til afgørelsen. Ineos satte trumf på, og feltet slog sprækker, men Egan Bernal og co. kunne ikke ryste rivalerne af sig.

Det endte med en sprinterduel, og Wout van Aert - der sidste år udgik af Tour de France efter et grimt styrt - var hurtigst på aftrækkeren.

Torsdag skal rytterne finde bjergbenene frem igen. 191 kilometer skal tilbagelægges. Der er mål på toppen af kategori 1-stigningen Mont Aigoual.