Belgisk måltyv giver fingeren til nyheden om Thorup-skifte

Fire udstrakte langemænd på Instagram fra Genk-spilleren Theo Bongonda til nyheden om, at Jess Thorup mandag har forladt klubben til fordel for et trænerjob i FC København, opsummerer reaktionerne i Belgien.

Fredag aften var det ren lykke mellem de to. Thorup og Bongonda slog armene om hinanden på hjemmebanen, efter at den 24-årige belgier med to mål havde cementeret en 4-0-sejr over Eupen i den belgiske liga.

Thorups skifte kommer som et chok for spillere og fans. Han forlader klubben efter 39 dage efter en periode med succes. Klubben var i gang med en stille forvandling, da FC København sendte et tilbud, som Thorup ikke kunne afslå.

Belgiske medier har beskrevet Jess Thorup som en "sand gentleman", og han blev vel modtaget ved præsentationen i Genk for en måned siden.

- Det billede, som vi havde af Thorup, som en gentleman, det er knust, sagde fodboldeksperten Stef Wijnants søndag til Sporza, før skiftet var bekræftet.

- Hvis Jess Thorup synes, at det er bedre for hans karriere, er det hans eget valg. Men det er mærkeligt, siger kommentatoren.

Wijnants funderer videre, at valget ikke kan være sportsligt begrundet, da han har chance for deltagelse i Champions League i begge klubber.

Den belgiske klub har to gange på ti år været med i gruppespillet. FC Københavns meritter i turneringen er bedre i samme periode.

Thorup har været en succeshistorie i Belgien, hvor han fik sin første kontrakt med AAA Gent i 2018 efter at have vundet Superligaen med FC Midtjylland.

Han fik løftet et Gent-hold, der var i krise, til sølv i sidste sæson, og det er fortsat et mysterium for klubbens fans, hvorfor Thorup blev fyret efter to kampe - nederlag - i denne sæson.

I Genk, hvor Thorup ikke nåede at tabe en kamp, var resultaterne gode. Spillet derimod var i perioder og i nogle kampe ikke specielt godt.

Det har Thorup også erkendt flere gange. Blandt andet efter en 2-1 sejr over hans tidligere klub Gent for en uges tid siden.

- Vi kan ikke være glade for denne præstation. Det er ikke sådan, at vi ønsker at spille, sagde Thorup efter kampen.

Genk vandt 2-1. Men holdet var under voldsomt pres i stort set hele kampen, og Gents træner sagde til belgiske medier, at Genk-spillere efter kampen havde sagt "undskyld" for at have taget sejren.

Ikke desto mindre begyndte Gents fans, der blot har 12 point for 11 kampe, ret usædvanligt at råbe "Thorup, Thorup, Thorup" under kampen.

Thorup har afviste at tale om årsagen til fyringen i Gent.

Genks danske wingback, Joakim Mæhle, som har været afgørende for klubben i efteråret, skriver på Twitter, at han håber, at Thorup "ikke består lægetjekket". Nu er Thorup væk, og Genk skal på udkig efter en ny chef.