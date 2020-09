Belgisk landstræner roser Danmark for at tage kontrol

Martínez glæder sig dog over, at hans mandskab var i stand til at holde Danmark fra chancer på trods af kampovertaget, så Belgien kan tage hjem fra København med tre point efter en 2-0-sejr.

Det siger han på et pressemøde efter kampen.

- Det var ikke planen, at Danmark skulle have bolden så meget i første halvleg. Men vi har også et hold med spillere, der er gode til kontraangreb, så det forsøgte vi at udnytte.

- Danmark spillede klogt med bolden, og de forsøgte at lægge pres på vores bageste fem spillere, men vi arbejdede hårdt sammen og forhindrede dem i at komme til chancer. Men man skal give meget kredit til Danmarks indsats i dag, siger Roberto Martínez.

Belgien ligger nummer et på verdensranglisten efter et 2020 uden landskampe. Derfor var han spændt på, om VM-bronzevinderne kunne levere på samme niveau som i de seneste år.

- Danmark gjorde det virkelig godt og spillede med en stor tro og en masse offensive trusler. Det var meget tilfredsstillende for os, at vi efter ti måneder uden kampe kunne modstå det.

- Men først og fremmest er jeg tilfreds med, at vi vandt kampen, siger Roberto Martínez.

Forsvarsspilleren Jason Denayer åbnede målscoringen i det niende minut, da han klemte sig foran Pierre-Emile Højbjerg på et hjørnespark.

Dødbolde var dog ikke noget stort tema i den belgiske lejr før kampen.

- Men vi prøver altid at få en fordel på vores dødbolde, og Jason Denayer er god til at komme frem til muligheder på dødbolde.

- Danmark har også nogle stærke spillere på dødbolde, det gælder for eksempel Simon Kjær og Yussuf Poulsen, men i dag var det os, der endte med et plus på den konto, siger Belgiens landstræner.

Han kunne også berette, at Kevin De Bruyne igen vil være til rådighed for Belgien på tirsdag i kampen mod Island, efter at Manchester City-stjernen lørdag var fraværende på grund af familieforøgelse.