Belgisk landstræner: Danmark fik os på hælene

Belgiens fodboldlandstræner, spanieren Roberto Martínez, er imponeret over, hvordan Danmark kom ud til torsdagens EM-kamp mod Belgien, selv om belgierne endte med at vinde opgøret i Parken med 2-1.

- Det danske hold brugte hjemmebanefordelen virkelig godt. De tog teten fra første sekund, og vi blev sat under pres. De tænkte hurtigere end os. Vi kom for sent i alle dueller, og vi var tit to meter efter danskerne og tillod dem at tage de rigtige løb.

- Men vi accepterede ikke, at kampen skulle foregå på de præmisser i anden halvleg, og det viser noget om den styrke og karakter, vores hold har.

- Vi fik vist, hvad der skal til for at få succes i den her turnering, og vi har også mærket nu, at vi ikke har råd til at forære 45 minutter af en kamp til modstanderen, siger Roberto Martínez på et pressemøde.

Han mener, at den intense kulisse i Parken var med til at sætte fut i de danske spillere, som også spillede for at ære deres holdkammerat Christian Eriksen, der i lørdags fik hjertestop under Danmarks første EM-kamp.

- De danske fans kreerede en fantastisk atmosfære, og de var med til at give hjemmeholdet føringen, og vi var lidt i chok. Men efter de første 20 minutter blev vi mere og mere os selv, selv om vi havde det svært mod Danmark, som spillede med stort hjerte og stor energi.

- Vi kunne ikke matche den vilje og det hjerte, som Danmark lagde i kampen. På en måde var det forventet, for Danmark var på hjemmebane og havde brug for at vinde kampen.

- I anden halvleg fik vi godt fat i kampen, og der var det os, som spillede med hjertet. Det var en af den slags sejre, der er med til at forme et hold, siger Belgiens landstræner.

Han roser det danske hold for at være taktisk fleksible. Danmark stillede op i en 3-5-2-formation, selv om Danmark primært har spillet 4-3-3 under Hjulmand, blandt andet i kampene mod Belgien i Nations League sidste år.

Selv om Danmark er uden EM-point, vil Roberto Martínez ikke afskrive Danmark fra at kunne lave et comeback i turneringen.

- Alle fra det danske hold ved, hvordan de skal håndtere internationale kampe, og de spiller godt sammen, siger han.

I gruppespillets sidste runde skal Danmark møde Rusland, mens Belgien skal møde Finland.