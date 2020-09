Belgisk fænomen snupper ny etapesejr i Tour de France

Det var ikke mindst imponerende set i det lys, at han hele dagen havde haft til opgave at hjælpe holdets klassementrytter og Tour-favoritten Primoz Roglic.

Men det unge fænomen havde altså kræfter til at bide over det hele. Han vandt også 5. etape i onsdags.

Etapen blev ellers præget af Bora-holdet, der splittede feltet og slukkede drømmen om en etapesejr for flere af sprinterne. Bora tog teten for at køre Peter Sagan til sejr, men slovakken måtte nøjes med 13.-pladsen, da det hele skulle afgøres.

Mens de seneste etaper i Touren har været præget af stilstand og mangel på drama, skete der hurtigt ting og sager på 7. etape.

I håbet om at køre Sagan til sejr satte Bora sig i front og satte et voldsomt tempo, som fik konsekvenser for store dele af feltet.

Det blev spillet i tre grupper, og mange sprintere, der før dagen havde set frem til at spurte om etapesejren, blev sat.

Det gjaldt blandt andre Sam Bennett (Quick-Step), Caleb Ewan (Lotto Soudal), men også den danske verdensmester, Mads Pedersen (Trek), der var blandt forhåndsfavoritterne.

Han snuppede en andenplads på 1. etape, men kom aldrig i spil til et bedre resultat på 7. etape.

Således var han mere end seks minutter efter de forreste med 100 kilometer tilbage, og den første forfølgergruppe var sat med næsten fire minutter på det tidspunkt.

Ud over Bora og Sagan sad de fleste af klassementrytterne i det førende hovedfelt, hvorfra Thomas De Gendt (Lotto Soudal) tog på soloeventyr med omkring 85 kilometer tilbage.

Belgieren kæmpede sig op på et forspring på 45 sekunder, men med 35 kilometer tilbage blev han slugt af feltet.

På samme tidspunkt kom sidevinden i spil, og der blev sat ekstra fart på, hvilket splittede hovedfeltet i flere dele.

Men Boras storstilede plan så fortsat ud til at holde, da Peter Sagan stadig sad med helt fremme blandt omkring 40 ryttere, der talte andre hurtige folk som Jasper Stuyven (Trek) og Bryan Coquard (B & B-Vital).

Men ingen kunne følge Wout van Aert på opløbsstrækningen. Den 25-årige belgier timede sin sprint perfekt og vandt foran norske Edvald Boasson Hagen (NTT) og Coquard.

I den samlede stilling forsvarede briten Adam Yates (Mitchelton-Scott) den gule førertrøje. Han fører med tre sekunder ned til Roglic på andenpladsen.