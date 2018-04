Cykelrytter er død efter hjertestop under forårsklassiker

Den 23-årige belgier styrtede under søndagens endagsklassiker fra Paris til Roubaix. Tilsyneladende som følge af et hjertestop. Det var første gang, han stillede op i løbet.

Rytteren blev fundet liggende i vejkanten cirka 100 kilometer inde i det 257 kilometer lange løb. Han var bevidstløs og trak ikke vejret.

På tv-billeder kunne man se læger forsøge at genoplive rytteren, som derefter med helikopter blev bragt til et hospital i den nordfranske by Lille.

- Vi må med umådelig tristhed meddele bortgangen af vores rytter og kammerat Michael Goolaerts, skriver holdet i en meddelelse på Twitter.

- Han døde af et hjertestop, tilføjer holdet.

Michael Goolaerts blev professionel cykelrytter som 20-årig i 2014. I forrige uge stillede han op til start i Flandern Rundt, men fuldførte ikke den belgiske klassiker.

For to år siden døde en anden ung rytter fra Belgien. Den 22-årige Daan Myngheer døde på et hospital, to dage efter at han var blevet ramt af et hjerteanfald under et løb på Korsika.