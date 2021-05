Belgier rejser sig fra fejlkørsel med Dauphiné-triumf

Den 23-årige belgier kæmpede sig alene over målstregen efter at have været i udbrud på det meste af åbningsetapen.

Brent Van Moer fik samtidig oprejsning, efter at han i mandags var tæt på at vinde det lille belgiske løb Ronde van Limburg, da en official ledte ham ind i et forkert sving tæt på afslutningen.

Den store belgier tog dermed sin første sejr efter en række sekundære placeringer i sin endnu forholdsvis korte karriere som professionel cykelrytter.

Van Moer kom tidligt på den 182 kilometer lange åbningsetape med i et udbrud, men han var den eneste, der holdt hele vejen.

På de sidste 15 kilometer formåede han at fastholde et forspring på omkring 50 sekunder til det jagtede hovedfelt.

På de sidste meter tillod Van Moer sig at juble over sin fornemme bedrift, hvilket medvirkede til, at forspringet til feltet i sidste ende skrumpede til 25 sekunder. Danske Kasper Asgreen (Quick-Step) blev nummer otte.

Med etapesejren kan Brent Van Moer samtidig iføre sig løbets gule førertrøje.

Critérium du Dauphiné, der køres i Frankrig, består af otte etaper og slutter på næste søndag.