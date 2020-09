Belgiens landshold vil knæle mod Danmark

Belgiens landshold har tænkt sig at knæle før lørdagens kamp i Nations League mod Danmark.

De danske landsholdsspillere har til gengæld fortalt, at de vil knæle i tirsdagens kamp mod England på linje med de engelske spillere.

Markeringen med det ene knæ i jorden viser opbakning til Black Lives Matter-kampagnen, der sætter fokus på sortes rettigheder.

- Vi spillere vil meget gerne bakke op om det engelske landsholds ønske om at knæle før kickoff på tirsdag. Derfor vil vi sammen med de engelske spillere vise, at vi står sammen i kampen mod racisme og diskrimination ved at knæle, før vores kamp fløjtes i gang.

- Det er en meget vigtig sag, som betyder noget for alle på holdet, sagde Simon Kjær ifølge Dansk Boldspil-Union (DBU) tidligere på ugen.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra DBU.