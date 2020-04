Belgien udskyder igen beslutning om sæsonstop

Fredag skulle have været dagen, hvor klubberne endegyldigt skulle beslutte, om Club Brugge skulle kåres som mester 11 spillerunder før tid, eller om man stadig skulle satse på at få færdigspillet ligaen.

Den beslutning er nu udskudt til mandag i næste uge. Det skriver AFP.

Det er anden gang, at beslutningen udskydes.

I begyndelsen af april lød det enstemmigt fra Pro Leagues bestyrelse, at sæsonen var betragtet som afsluttet. Den beslutning skulle blåstemples på et møde 15. april, som siden blev rykket til 24. april og nu igen til 27. april.

Den seneste udskydelse skal ses i lyset af to møder i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i denne uge samt en ventet udmelding fra Belgiens regering.

Tirsdag mødes Uefas 55 medlemslande ved en videokonference for at diskutere mulighederne for at færdigspille nationale og internationale turneringer samt eventuelt fastsætte datoer herfor.

Torsdag skal eventuelle tiltag eller retningslinjer godkendes af Uefas bestyrelse.

I Belgien har man forbudt store forsamlinger til og med august. Fredag vil Belgiens regering meddele, hvilke muligheder der er for at afvikle fodboldkampe uden tilskuere, skriver AFP.

Derfor har klubberne brug for mere tid til at vurdere og fortolke eventuelle nye udmeldinger.

Da belgierne i begyndelsen af april annoncerede sæsonstoppet, faldt det ikke i god jord hos Uefa, der har anbefalet sine medlemslande at afslutte sæsonen på banen og ikke på skrivebordet.

Uefa har truet med at udelukke lande, der ikke har spillet sæsonen færdig, fra de europæiske klubturneringer. Det fik belgierne til i første omgang at genoverveje afgørelsen.