Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af det danske landshold skal efter planen forsvare VM-guldet i Egypten i januar. Men både i Danmark og udlandet vokser usikkerheden forud for turneringen, der skal finde sted under massive sikkerhedsforanstaltninger.

Bekymring breder sig for dansk titelforsvar

Flere topspillere ønsker at aflyse herrernes håndbold-VM i Egypten i januar. Danske profiler føler sig heller ikke sikre på, at turneringen bliver til noget.

Flere internationale topspillere siger åbent, at de foretrækker, at turneringen bliver aflyst. Også blandt de danske håndboldstjerner er der udbredt tvivl, om der bliver noget VM i denne omgang.

Mens endnu en bølge af coronasmitte breder sig over det meste af verden, vokser bekymringen for det VM i herrehåndbold, som efter planen skal spilles i Egypten i januar.

