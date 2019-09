Bekymret minister indkalder til møde efter badmintonsag

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil indkalde Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark til et møde for at sikre sig, at der bliver gjort noget ved problemet.

Specielt med tanke på, at en stor skandale om kontroversielle træningsmetoder fra 2003 til 2012 i Dansk Svømmeunion rullede tidligere på året.

- Jeg synes, det er bekymrende, at der efter svømmesagen kommer endnu en sag - denne gang om badminton - om kulturen i dansk eliteidræt.

- Der er rigtig mange børn og unge, som tilbringer meget tid og ser op til folk i de her miljøer. Selv om der kan være en hård jargon, er det rigtig vigtigt, at vi kender hinandens grænser og respekterer dem, siger kulturministeren.

Ifølge flere kilder, som TV2 Sport og Politiken har talt med, blev Kim Nielsen fyret af badmintonforbundet, fordi han havde opført sig upassende over for de kvindelige badmintonspillere på Det Nationale Elitetræningscenter i Brøndby.

Flere spillere skulle angiveligt have forladt centret af samme årsag.

- Det gør stort indtryk på mig, når det kommer frem på den her måde. Jeg kender ikke til den konkrete sag, men jeg vil tage initiativ til et møde for at følge op på undersøgelsen om kultur og trivsel i elitetræningsmiljøer.

Ministeren mener, at det er for tidligt at vurdere, om der er tale om et generelt problem i dansk eliteidræt.

- Jeg ved, at DIF og Team Danmark allerede arbejder på en samfundsansvarlig måde, men det lader jo bare til, at der kommer nogle sager dryppende nu.

- I stedet for at vente på, om der kommer flere, skal vi prøve at sikre, at vi har en samlet tilgang og sørge for, at vi passer godt på vores mest talentfulde unge atleter, siger Joy Mogensen.

Der er endnu ikke fastlagt en dato for mødet mellem kulturministeren og organisationerne, men ifølge Joy Mogensen bliver det inden for et par uger.