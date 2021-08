Bekræftet: Victor Nelsson drager til Tyrkiet

FCK bekræfter onsdag, at Victor Nelsson er enig med Galatasaray og forlader klubben efter to sæsoner.

Forsvarsspilleren Victor Nelsson er solgt til den tyrkiske storklub Galatasaray. Det bekræfter FC København onsdag på sin hjemmeside.

Tirsdag bekræftede klubben, at man lå i forhandlinger med tyrkerne om et salg af midtstopperen, og den handel er nu endelig.

- Victor har gjort det flot for FC København, og vi glæder os over, at vi nu kan sende ham videre til et nyt eventyr i en anden stor klub, siger sportsdirektør Peter Christiansen til FCK's hjemmeside.

- Det har hele tiden været planen, at Victor skulle afsted, når det rigtige bud kom for FCK og ham økonomisk og sportsligt, og den samlede pakke er fundet nu.

Det blev til to sæsoner for Nelsson i FCK, som hentede ham hos ligakonkurrenterne FC Nordsjælland i sommeren 2019.

Stopperen har optrådt 87 gange for FCK i sine to år i klubben.

- Jeg har haft det fantastisk i FCK med store oplevelser og stærke relationer, så det er selvfølgelig meget specielt at skulle rejse videre, siger Victor Nelsson til fck.dk.

- Omvendt har det hele tiden været en del af planen, at jeg en dag skulle prøve mig selv af et andet sted, og nu er der opstået en virkelig interessant mulighed med Galatasaray, som, jeg tror, kan udvikle mig meget som både spiller og person.

Den tyrkiske klub oplyser på sin hjemmeside, at Nelsson har fået en kontrakt af fem års varighed og en frikøbsklausul på 186 millioner kroner.

Galatasaray oplyser desuden, at man betaler FCK 52 millioner kroner for at købe forsvarsspilleren fri.