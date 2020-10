Bekræftet: Ronaldo ude af kampen mod Barcelona og Messi

Juventus bekræfter onsdag, at Cristiano Ronaldo ikke er med i truppen til onsdagens kamp mod FC Barcelona.

Det bliver ikke til et møde mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i den første kamp mellem Juventus og FC Barcelona i Champions League-gruppespillet.

Juventus har onsdag offentliggjort truppen, og her fremgår det, at Juventus stiller op uden Ronaldo.

Det skyldes en positiv coronatest, og Ronaldo befinder sig stadig i isolation i sit hjem i Italien.

Ronaldo blev første gang testet positiv 13. oktober, og siden har han ikke været i stand til at fremvise en negativ test.

I den periode har Ronaldo misset en landskamp for Portugal samt to Serie A-kampe i Italien.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kræver en negativ test senest 24 før kampstart.

Som frontangribere har Juventus udtaget Álvaro Morata og Paulo Dybala. Og holdet råder også over offensive midtbanespillere som Federico Chiesa og Dejan Kulusevski.

Ronaldo har selv ytret sig på Twitter, og portugiseren fortæller, at han har det godt.

- Føler mig rask og godt tilpas. Forza Juve, skriver Ronaldo, der sidder i skjorte og kortklippet hår og smiler på en grøn sofa.

På Instagram har Ronaldo også lagt samme billede og tekst op, og her kommenterer han ifølge AFP blandt mange af sine millioner af følgere sin holdning til testen.

- PCR er noget lort, skriver Ronaldo kortfattet med henvisning til den coronatest, der holder ham ude af kampen onsdag aften.

Den kommentar har Ronaldo efterfølgende slettet igen, skriver AFP.

Mens Ronaldo ikke kan være med, så kan Juventus glæde sig over at have Leonardo Bonucci med i truppen.

Bonucci udgik i weekendens Serie A-kamp med en mindre skade, men stopperen er blevet klar.

Barcelona har udtaget Lionel Messi til kampen i Torino. Også den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite er med.

Til gengæld må Barcelona undvære Philippe Coutinho, der er ude med en skade. Barcelona-stopperen Gerard Pique er ude med karantæne efter et rødt kort i den seneste kamp.

Endelig er stopperen Samuel Umtiti og målmanden Marc Andre ter Stegen ude med skader for Barcelona.