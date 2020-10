Kevin Magnussen (th.) og Romain Grosjean (tv.) bekræfter begge, at de er i gang med sidste sæson som Haas-kørere. (Arkivfoto)

Bekræftet: Romain Grosjean forlader Haas efter sæsonen

Begge Haas-sæder er ledige næste år. Romain Grosjean og Kevin Magnussen bekræfter, at de stopper på holdet.

Tidligere på ugen meldte et par danske medier, at Kevin Magnussen ikke ville få forlænget sin kontrakt hos Formel 1-holdet Haas og derfor var på vej ud af Formel 1.

Det blev bekræftet torsdag af Magnussen selv på Instagram.

Kort forinden bekræftede danskerens kollega hos Haas, franskmanden Romain Grosjean, at han ikke bliver en af holdets to kørere næste år.

Grosjean skrev på Facebook, at han ikke skal køre for holdet næste år.

- Det sidste kapitel er skrevet, og bogen er blevet lukket. Jeg har været hos Haas F1 Team siden dag ét, lyder det blandt andet fra Grosjean i opslaget.

- Fem år sammen, hvor vi har oplevet op- og nedture og scoret 110 VM-point i 92 løb, men rejsen har været det hele værd.

Formel 1-feltet er netop nu samlet i Portugal til sæsonens 12. grandprix, der køres i weekenden. Det er sæsons sjettesidste grandprix og dermed Grosjeans sjettesidste i en Haas-bil.

- Jeg har lært meget, og jeg er blevet en bedre både kører og mand. Jeg håber, jeg også har hjulpet andre hold på holdet til at blive bedre, lyder det fra Grosjean, som afslutter opslaget med at ønske holdet alt godt i fremtiden.

Indeværende sæson har været en gedigen skuffelse for holdet, som nærmest er vadet fra fiasko til fiasko i en bil, der hører til i den tunge ende af feltet.

En af få undtagelser var det seneste grandprix på Nürburgring i Tyskland, hvor franskmanden kørte sig til en niendeplads og to VM-point, hans første i sæsonen.

Det var samtidig Haas' point nummer to og tre i sæsonen, efter at Kevin Magnussen kørte sig til et enkelt point i sæsonens tredje løb.