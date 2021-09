Begejstret landstræner: Historisk Cort har bøjet reglerne

- Det er ikke et gennembrud, for det havde han allerede fået. Men det er så massiv og voldsom en indsats, at man ikke kan undgå at blive imponeret, siger Anders Lund.

Cort hentede sine tre sejre på etaper med forholdsvis forskellige profiler.

Han viste både sin klasse på 6. etape, der sluttede opad, i en sprint på 12. etape og som en del af et udbrud på 19. etape.

- Magnus har været stædig og skabt sine muligheder på nogle dage, hvor man måske har tænkt, at der var chancerne ikke så store.

- Men han skabte dem alligevel ved at aktivere en kæmpestor motor og fysik. Han har lidt bøjet reglerne for, hvad man kan, når man er i udbrud eller rammer en stigning, siger Anders Lund.

Landstræneren noterer sig også, at Cort blev toer på den afsluttende enkeltstart og desuden var meget tæt på sejren på den kuperede 11. etape, hvor han dog blev hentet til sidst og så løbets samlede vinder, Primoz Roglic, køre først over stregen.

- Han har lavet fantastiske ting før i tiden, men nu leverer han lidt mere over hele linjen. Der er et virkelig højt niveau på stigningerne, han er stadig hurtig i spurterne og har nu også fået en enkeltstart op at køre, der er på verdensklasseniveau.

- Han er flyvende, oser af selvtillid og køreglæde, og det er fedt at se, siger Lund.

Cort står nu noteret for syv etapesejre i Grand Tours i karrieren, og han har dermed overgået Bjarne Riis' seks sejre.

Anders Lund bemærker, at Magnus Cort som ung var et lysende talent, der vandt meget, og den evne er nu for alvor blevet overført til verdenseliten.

- Der var tidligere ekstremt store forventninger til ham. Men han blev professionel på et tidspunkt, hvor Danmark ikke var så dominerende på World Touren.

- Den udvikling har han været med til at vende, men Magnus er og har altid været en udpræget vinder. Han har en flot kombination af styrke og en næse for at afslutte tingene. Og det hele faldt på plads for ham i den her Vuelta.

Corts flyvende form kommer få uger før VM i belgiske Flandern. Cort er en af fem danske profiler, der er sikret udtagelse til landevejsløbet, og Anders Lunds luksusproblem er ikke blevet mindre.

- Det er et kæmpe aktiv for det danske hold, at Magnus er i den form, som han er. Han er et superstærkt kort, og det er meget spændende for os i forhold til VM.

- På mange måder er Vueltaen en gave til et mesterskabsløb som VM. Den slidstyrke, man opbygger i løbet af de tre uger, er virkelig dynamit til den afsluttede finale ved VM.

Hverken Cort eller andre bliver dog enekaptajn ved VM, understreger Anders Lund.

- Det er vores store styrke og chance, at vi kører for flere. De forskellige kaptajner har hver især kvalitet til at være farlig i forskellige scenarier. De kan køre hinanden gode. Det har landsholdet tidligere vist på sine bedste dage, siger Lund.

Magnus Cort vandt ud over sine tre etapesejre også prisen som den mest angrebsivrige rytter i Vuelta a España.