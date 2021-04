Begejstret holddirektør: Asgreen bliver nok dyrere nu

Han var tydeligt lykkelig over at se sin danske stjerne komme først over stregen, men sejren giver også direktøren en mindre hovedpine.

Kasper Asgreen har nemlig kontraktudløb efter denne sæson.

- På den ene side er jeg meget tilfreds. På den anden side har jeg været ved at færdiggøre en ny kontrakt til Kasper i denne uge, men det kommer nok til at koste mig lidt mere nu. Det er en del af gamet, siger Patrick Lefevere til det belgiske medie Sporza.

Kasper Asgreen kom til mål med det 26-årige fænomen Mathieu van der Poel, som i 2021 har vist skræmmende styrke, og som normalt er knivskarp i en spurt.

Hollænderen måtte imidlertid strække gevær i duellen med Kasper Asgreen, og det kom også en smule bag på Patrick Lefevere.

- Vi diskuterede faktisk hans sprint med ham i denne uge, siger Lefevere.

- Selv om det måske ikke er det helt rigtige ord, så blev han lidt fornærmet. Han sagde: "I tror ikke, jeg kan spurte, men det kan jeg. Jeg har allerede vundet løb på den måde." Han er overbevist om sine kvaliteter, og han lykkes med dem, siger Patrick Lefevere.

Forud for løbet havde Kasper Asgreen selv udtalt, at Quick-Step mødte op med franske Julian Alaphilippe som kaptajn.

Den spinkle stjernerytter måtte dog give fortabt og endte helt nede på en plads som nummer 42. Han anerkender fuldt ud, at Kasper Asgreen var den stærkeste.

- Det var en virkelig flot sejr. Han fortjente det. Han er en top-cykelrytter - en maskine. Jeg er glad for ham og for hele holdet, siger Alaphilippe, som måtte erkende, at han ikke selv kunne skabe et resultat.

- Mine ben eksploderede, så jeg håbede bare på et godt resultat for Kasper, siger han.

Søndagens sejr var den anden af slagsen på kort tid. I forrige uge vandt han således endagsløbet E3 Saxo Bank Classic i Harelbeke.