Bedstefar vinder 144.000 på barnebarns landsholdsdebut

Ud over at være en stolt bedstefar havde Trevor Burlingham 17.000 grunde til at være glad for sit barnebarn Lewis Cooks debut på det engelske landshold tirsdag aften.

For fire år siden spillede han nemlig 500 pund på, at den dengang 18-årige Leeds United-spiller ville få debut for "The Three Lions" inden sin 26 års fødselsdag.

Det spil gik hjem, da Bournemouth-spilleren blev skiftet ind i det 71. minut i testkampen mod Italien, der endte 1-1.

Bedstefar Burlingham fik i sin tid odds 34 på væddemålet, så han kan nu se frem til at modtage 17.000 pund - eller godt 144.000 danske kroner.

Ifølge The Telegraph er det den største udbetaling af den type odds, siden Harry Wilsons far vandt over en million kroner på, at Liverpool-spilleren fik landsholdsdebut for Wales i 2013.

Det er tilsyneladende en god forretning at tro på det familiære afkom i form af odds.

Der er nemlig flere eksempler på, at den type odds er gået hjem.

Chris Kirklands far var overbevist om, at sønnike ville få debut på det engelske landshold, så da Chris var 12 år gammel, spillede faderen 100 pund på netop dette.

I 2006 fik Kirkland så sin første - og eneste - kamp for England, og Eddie Kirkland vandt dermed 85.000 kroner.

Ryan Tunnicliffe, der nu spiller i Millwall, vandt også penge til familien, da han i 2012 fik debut for Manchester Uniteds førstehold.