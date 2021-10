Bedre attitude har båret Holger Rune frem

Det 18-årige tennistalent Holger Rune har i 2021 fortsat sit tigerspring mod den absolutte elite med blandt andet sine tre turneringssejre på Challenger-niveau, to kvartfinalepladser i ATP-turneringer og kvalifikationen til US Open og mødet med verdensetteren, Novak Djokovic.

På tærsklen til den nye sæson italesatte Rune, hvordan han ville forbedre sig på alle parametre, tennismæssigt, mentalt og fysisk, og det føler han, at han har indfriet på vej ind i årets sidste del.

Men det er mentalt, han føler størst udvikling.

- Jeg vil sige, at jeg har udviklet mig mest mentalt, som så også hjælper mig i min tennis og rent fysisk, indleder Holger Rune, der i denne uge har ladet batterierne op i Monaco, efter at han mærkede træthed i sidste uges Indian Wells-debut.

Rune beskriver, hvordan der skete noget i hovedet på ham, da han i maj begyndte at lave gode resultater i Challenger-turneringerne, der er det næsthøjeste niveau.

- Jeg forstod, hvad der skulle til for at slå gode spillere. Jeg skulle være konsistent og levere så høj en indsats i hver kamp, at modstanderen skal spille på linjerne hver gang for at slå mig.

- Jeg skal give alt i hver duel, for jeg ved, hvor irriterende den type spillere er at møde.

- Det har gjort, at jeg har vundet de fleste af de kampe, jeg bør vinde, selv om der har været nogle udfald, erkender Holger Rune.

Han kan sommetider råbe højt på banen, når tingene ikke går hans vej, og Rune er opmærksom på, at temperamentet i nogle tilfælde har haft en dårlig indflydelse på hans spil.

- Der har været det her med at få en bedre attitude og ikke lukke så meget dårlig energi ud. Min attitude kan være en ulempe nogle gange, men den kan være til min fordel, hvis jeg bruger den rigtigt.

- Når jeg har irritation, forsøger jeg at bruge den til at få energi ind i mine slag, så jeg kan bruge den positivt.

- Kan jeg det, giver det positiv effekt på min tennis og min fysik, for man bruger meget energi på at være sur. Jeg synes, jeg har rykket mig, men der kan stadig være små udfald. Det er jo elitesport, forklarer Rune.

Samtaler med en mentalcoach og sin mor har hjulpet ham i den rigtige retning mentalt, og Rune føler, at han på den konto har vundet kampe, som han tidligere ville have tabt.

Han husker blandt andet ottendedelsfinalen i San Marino i august mod Salvatore Caruso, hvor han var bagud med 2-6, 0-4 og alligevel kom tilbage og siden vandt hele turneringen.

- Tidligere havde jeg muligvis sagt "det var det", og der er også andre kampe, hvor jeg måske har været træt eller har været nede med sætbolde, hvor jeg har brugt viljen til at komme tilbage.

Også fysisk er Rune nu et bedre sted. Tidligere oplevede han gang på gang at få kramper, når kampene blev lange, men det er han kommet ud over ved at indtage magnesium.

- Jeg døjede meget med det, næsten hver gang jeg skulle ud i tre sæt. Det var vanvittigt irriterende at tabe kampe på grund af krampe.

- Magnesium har virket godt, og siden april har jeg faktisk kun haft krampe mod Djokovic i US Open, men det var også "next level" at møde Djokovic der, og det er noget, jeg må arbejde på, lyder det fra Rune.

Han indledte året med at spille Future-turneringer på tredje niveau, men i takt med de gode resultater avancerede han til Challenger-niveau, og det er efterhånden blevet til en række optrædener i ATP-turneringer, når han har modtaget wildcard.

Den seneste i Metz sidst i september gav ham for alvor troen på, at han kan begå sig blandt de bedste. Han slog undervejs verdens nummer 24, Lorenzo Sonego, og tabte en meget tæt kvartfinale til Pablo Carreño Busta, der rangerer som nummer 16.

- Jeg føler, at jeg har niveau og mentalitet til top-20, men før jeg kan sige, at jeg er der, skal jeg spille meget mere ATP og have flere kampe på det niveau.

- Det har givet mig en masse selvtillid. Også at kunne tage sæt fra Djokovic i US Open. Nu frygter jeg ingen. Jeg har respekt for alle modstandere, men jeg tror på mig selv mod dem alle.

Sammen med træner Lars Christensen har Rune et mål om at nå inden for top-100 i 2021, men selv stiler verdens aktuelt nummer 124 lidt højere.

- Nu er jeg så tæt på top-100, at der kun skal et enkelt godt turneringsresultat til, så personligt vil jeg gerne nå tættere på top-70.

I jagten på dette stiller han først op i kvalifikationen til næste uges ATP-turnering i Antwerpen. Derefter er ambitionen i november at kile sig ind blandt de otte bedste, der mødes i sæsonfinalen for spillere under 21 år.