Beckmann: Vi har alt at vinde mod Vendsyssel

Det fortæller han før torsdagens hjemmekamp mod Vendsyssel - den første af to playoffkampe om en plads i Superligaen. Returopgøret spilles søndag i Hjørring.

Mikkel Beckmann, assistenttræner i Lyngby, elsker tanken om at tage fusen på alle, når 1. divisionsholdet over to kampe mod Vendsyssel FF kan spille sig op i Superligaen.

- Jeg kommer aldrig nogensinde til at sige, at vi er favoritter. Den må lægge på Vendsyssels skuldre. Vi har alt at vinde. Vi er kommet fra baghjul i hele sæsonen.

- Vi har i tre minutter - så vidt vi har regnet ud - ligget nummer tre i hele sæsonen. Det var så de tre rigtige minutter. Nu kan vi lave noget, som ingen havde troet.

- Spillerne synes, det er fedt, at vi kan tage røven på alle og stå med en plads i Superligaen. Så det går vi benhårdt efter, siger Beckmann.

Han henviser til, at Lyngby i sidste spillerunde i 1. division i de sidste minutter vendte 0-1 til en 2-1-sejr ude over Helsingør.

Dermed spillede Lyngby sig frem til to kampe mod Vendsyssel fra Superligaen.

For et år siden mødtes de to hold også i to playoffkampe om en plads i den bedste række, men dengang var det Vendsyssel, der kom fra 1. division.

- Det er lidt den omvendte rækkefølge. Sidste år kom Lyngby fra Superligaen og skulle holde fast i holdets superligastatus.

- Nu kommer vi og kan stjæle pladsen tilbage. Og det vil vi gøre alt for. Der sidder også et par spillere i omklædningsrummet, som var med til at møde Vendsyssel sidste år og røg ud.

- Så de ved godt, hvad det handler om. De ved, hvad der er på spil. Det er lige pludselig fire halvlege i stedet for kun to, og vi synes, at vi er godt forberedt, siger Beckmann.

Sidste år på samme tid mødte Vendsyssel op med stor selvtillid, mens Lyngby havde haft et hårdt år, hvor klubben akkurat fik afværget en truende konkurs.

- Selvfølgelig havde det sat sig for nogle af de spillere, som var med i det. Hele 2018 var hårdt mentalt for spillerne og folk i klubben på grund af både konkurs, nedrykning, trænerfyring og spillerafgange.

- Så det var et ramt hold, som Christian (Nielsen, cheftræner i Lyngby, red.) og jeg kom ind til, da vi tog over i vinter, forklarer Beckmann.

Et stort oprydningsarbejde fra ledelsens side fik klubben på ret køl, fortæller Beckmann.

- Måske var det et eller andet sted det, der var brug for. At der kom nogle nye friske øjne ind og kiggede på spillerne. Vi vidste godt, hvad de havde været igennem.

- Vi fik snakket godt ud om det hele og nulstillede alt det, der var sket. Der kom styr på klubben og økonomien, og det har sat sig godt i hovederne på spillerne, som nu føler, at der er mere ro.

- Vores indgang til det var at få humøret, gnisten og glæden tilbage. Og det er lykkedes ret hurtigt, mener Beckmann.

Om det er nok, kan den første kamp mod Vendsyssel give et fingerpeg om. Opgøret fløjtes i gang torsdag klokken 16.