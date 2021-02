Beckhams klub vil åbne pengepungen for store stjerner

Beckhams klub har en ambition om at udvikle talenter til højeste niveau, men klubejeren er også interesseret i at hente spillere fra øverste hylde i Europa, da de kan være med til hæve niveauet hos holdkammeraterne og tiltrække flere fans på lægterne.

Klubejer David Beckham vil give manager Phil Neville så gode betingelser som muligt for at levere et topresultat med Inter Miami CF i den amerikanske fodboldliga Major League Soccer (MLS).

Det siger David Beckham til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har sagt fra første dag, at vores akademi er en stor del af vores klub, og det er et mål for os, at vi kan få spillere, der lever og ånder for Inter Miami, på førsteholdet.

- Men vi ved også, at vores fans i Miami vil se de store stjerner. Vi har allerede spillere som Gonzalo Higuain og Blaise Matuidi, som giver os glitter og glamour, men også i fremtiden vil vi have mulighed for at bringe store navne ind, siger englænderen.

Superstjernerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har tidligere ytret sig positivt om at skifte til MLS i karrierens efterår.

Direkte adspurgt om de to stjerner kunne være kommende Miami-spillere, svarer Beckham tvetydigt.

- De spillere, som vi skal hente, skal være de rette for holdet. De skal stadig have store ambitioner og lyst til at vinde. Så uanset hvem vi taler med, så er det vores krav.

- Selvfølgelig vil vi altid gerne have dygtige spillere. Miami er et stort trækplaster for mange spillere, og spillere som dem (Messi og Ronaldo, red.) er den type, som vi bestræber os på at hente, siger Beckham.

Samtidig fortæller han, at han er inspireret af sin tidligere manager Alex Fergusons rekrutteringsstrategi.

- Sir Alex Ferguson var en mester i at hente den rette spiller. Han hentede ikke altid de bedste i verden, men han hentede de rette spillere til klubben, og det er en fremgangsmåde, jeg forsøger at overføre hertil, siger Beckham.

I løbet af vinteren har Beckhams klub dog ikke hentet nævneværdige profiler forud for 2021-sæsonen. Det mest kendte navn i europæisk kontekst er den mangeårige Stoke-kaptajn Ryan Shawcross.

MLS-sæsonen begynder i april, men ligaens transfervindue er åbent frem til maj.