Beæret Glifberg gav faklen videre: Jeg er glad og stolt

- Det var ikke, hvad vi havde forventet. Det var på godt dansk noget lort. Men vi var her, og jeg er super inspireret og glad for dagen.

- Jeg havde håbet at vise et stærkt løb og vise, at jeg stadig har det, der skal til - for det har jeg, siger Rune Glifberg.

Danskeren, som er den ældste debutant ved OL i Tokyo, var den allerførste skater på parkbanen, og det var nærmest skæbnebestemt, mener Glifberg - selv om det ikke var en fordel for ham.

- Det betød, at der var et ekstra pres. Det er aldrig sjovt. Omvendt er det en kæmpe ære at få lov til at åbne parkdisciplinen i OL-regi som alderspræsident i feltet.

- Det var universet, der snakkede til os - selvfølgelig var det mig, der skulle åbne. Jeg skulle have lov at give skateboarding videre og vise vejen for de yngre drenge, siger Rune Glifberg.

Rune Glifbergs træner, Peter Willén, var stolt af at se sin landsmand rulle først ud på banen.

- Det er en ære. Han kommer fra den gamle skole og skal bære faklen videre til de unge drenge, siger Willén, som dog ærgrer sig over resultatet på Glifbergs vegne.

- Det er lidt hårdt, og jeg havde håbet, han kunne få det hele igennem, så han kunne vise, hvad han gerne ville. Det var ikke lige dagen, men fysisk fejler han intet, siger Willén.

Selv var Glifberg også ærgerlig over, at han ikke lykkedes med at lande de tricks, han havde planlagt.

- Vi havde trænet nogle rigtig gode ting, og det er super ærgerligt, at det ikke lykkedes. Men vi fik lov at vise flaget for skateboarding, den aldrende generation og for Danmark. Jeg er superstolt af at være her, siger Rune Glifberg.

Det er første gang, skateboarding er på OL-programmet, og Rune Glifberg erklærede tidligt, at han ville med. Da det lykkedes, meldte han ud, at han satsede på at nå finalen - så godt gik det dog ikke.

Det danske skateboard-ikon har vundet medaljer siden begyndelsen af 1990'erne og har blandt andet kæmpet med legenden Tony Hawk.

I løbet af karrieren har han vundet de prestigefyldte X Games to gange. Det skete i 2008 og 2009, hvor karrieren og niveauet nåede sit højeste.