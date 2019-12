Bayern München har vundet otte kampe og tabt to under Hans-Dieter Flicks ledelse.

Bayerns trænervikar afviser ny assistenttjans

Hans-Dieter Flick har stået i spidsen for Bayern München, siden cheftræner Niko Kovac blev fyret i starten af november.

Det har han gjort så godt, at Flick, der var assistent under Kovac, har fået tjansen sæsonen ud.

Han har svært ved at forestille sig at gå tilbage til en assistentrolle i klubben til sommer, fortæller han i et interview med det tyske fodboldmagasin Kicker.

- Meget kan jeg forestille mig, men som situationen er nu, kan jeg ikke se det for mig, siger Flick.

Flick har stået i spidsen for Bayern München i ti kampe - syv i Bundesligaen og tre i Champions League. I dem er det blevet til otte sejre og to nederlag, og begge nederlag kom i Bundesligaen.

Midtvejs i sæsonen ligger Bayern München på tredjepladsen i Bundesligaen, hvor der er fire point op til førerholdet RB Leipzig.

I første omgang har Hans-Dieter Flick fået besked på at tage styringen i resten af sæsonen, men tiden som cheftræner behøver ikke at slutte her, mener han.

- Der er ikke noget, der afholder mig fra at fortsætte, hvis det går godt. Lad os antage, at resultaterne bliver ved med at komme. Ellers har klubben tid nok til at finde en ny træner, siger trænervikaren.

Som spiller var Flick også i Bayern München. Det var han fra 1985 til 1990, hvor det blev til 139 kampe og syv mål for den tyske storklub.