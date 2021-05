Bayerns målmaskine forsikrer: Jeg bliver ved i mange år

Den polske målmaskine fra tyske Bayern München er således overbevist om, at han kan blive endnu bedre, end han er nu.

Som 32-årig blev Robert Lewandowski sidste år kåret som verdens bedste fodboldspiller af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), men det får ham ikke til at hvile på laurbærrene.

- Jeg vil vise, at det ikke handler om, hvad der sker i løbet af ét år. Uanset hvor mange titler man har, kan man stadig vinde flere. Det er min ambition, siger Robert Lewandowski til Bundesligaens hjemmeside.

I de seneste år har han været med til at hente ni tyske mesterskaber og et Champions League-trofæ til Bayern München.

I denne sæson har han været på jagt efter Gerd Müllers rekord på 40 mål i én Bundesliga-sæson. Inden de sidste to kampe har han scoret 39 mål, og rekorden fra 1971/72-sæsonen kan meget vel falde.

Lykkes det ikke, er Robert Lewandowski mere end klar på at fortsætte forsøget i de kommende sæsoner.

- Jeg tror ikke, at jeg ved alt, og at jeg er den bedste.

- Det er derfor, jeg har en ambition om at blive på toppen og blive bedre, selv om jeg bliver 33 i år. Alder er kun et tal - jeg kan spille fodbold i mange, mange år endnu, siger Robert Lewandowski.

Den polske skarpretter har været i Bayern München siden 2014 og har en kontrakt, der udløber i sommeren 2023.

Et salg inden da kan ikke komme på tale, slår Karl-Heinz Rummenigge, administrerende direktør i Bayern München, fast over for det tyske medie Bild.

- Selvfølgelig bliver han. Hvem sælger en spiller, der scorer 60 mål hvert år? siger Rummenigge.

Robert Lewandowski har chancen for at slå Gerd Müllers scoringsrekord lørdag, når Bayern München møder Freiburg.