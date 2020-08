Bayerns franske målhelt: Jeg har ondt af PSG

Franskmanden Kingsley Coman tilbragte sine ungdomsår i Paris Saint-Germain, som han også nåede at repræsentere fire gange som senior.

For søndag aften sørgede Coman med Champions League-finalens enlige mål for at sende titlen til Bayern München og PSG ud i mørket.

Coman scorede 1-0-målet for Bayern efter 59 minutter, og han sendte venlige tanker i retning af Paris efter kampen.

- Det er ekstraordinært, en fantastisk glæde. Jeg har lidt ondt af Paris. De har haft en ekstraordinær rejse. Vi må respektere, hvad PSG har udrettet, siger Coman til Reuters.

Den 24-årige franske kantspiller kan huske tilbage på en tid i PSG, hvor han spillede sammen med blandt andre Presnel Kimpembe, som han boede sammen med og rejste på ferier med under akademitiden.

De kom begge op på PSG's førstehold, og Coman spillede fire kampe, inden han rejste videre.

- Mit hjerte var 100 procent hos Bayern, for jeg er professionel. Men jeg vil ikke lyve. Det gjorde ondt i hjertet at se Presnel og resten af PSG-holdet på den måde, siger han.

Coman var generelt tilfreds med den måde, Bayern greb kampen an på.

- Vi forsøgte at presse dem meget. Vi indkasserede ikke et mål, og det var det vigtigste. Det var en fantastisk finale, siger Coman.

Bayern-træner Hansi Flick overraskede med Coman i startopstillingen i stedet for Ivan Perisic.

- Han er en tidligere pariser, han ville utvivlsomt have lidt ekstra motivation, og jeg valgte ham på grund af hans fart, siger Flick ifølge AFP.

For få år siden var Coman hårdt plaget af skader, og den unge spiller overvejede, hvad der skulle ske med karrieren, som kunne have fået en brat afslutning.

I 2018 missede Coman også VM i Rusland på grund af en skade og beskrev offentligt, at han overvejede at finde noget andet at lave, hvis der kom flere skader.

Søndag aften var han i hopla og strålede på den største fodboldscene med Champions League-finalens eneste mål.