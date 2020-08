Bayern ydmyger Barcelona og stryger i semifinalen

Bayern München var en klasse bedre end Barcelona denne aften i Lissabon, hvor kvartfinalen blev afgjort over én kamp og uden tilskuere på grund af coronapandemien.

Således kan Bayern Münchens overbevisende storsejr på 8-2 over FC Barcelona i fredagens kvartfinale i Champions League opsummeres.

I semifinalen skal Bayern München møde vinderen af opgøret mellem Manchester City og Lyon.

Fredagens kamp begyndte i højt tempo, og Barcelona var rent faktisk godt med i indledningen.

Efter fire minutter åbnede Bayern München-angriberen Thomas Müller målfesten, da han efter sammenspil med Robert Lewandowski sparkede sydtyskerne på 1-0.

Der skulle dog kun gå tre minutter mere, før Barcelona havde udlignet til 1-1. Det skete efter et indlæg fra venstre, som Bayern-stopperen David Alaba uheldigt sendte i eget net.

Barcelona havde flere muligheder for måske at have gjort det til en anden kamp i denne fase.

Men Barcelona-angriberen Luis Suarez fik helt fri foran mål sit forsøg reddet af den sprællende Bayern-keeper Manuel Neuer.

Få minutter senere ramte Barcelonas usædvanligt anonyme stjernespiller Lionel Messi stolpen på et drilsk indlæg.

Og så gik det i stedet helt galt, da Bayerns målmaskine kom i gang i den anden ende med sprudlende fodbold.

Med tre mål på under ti minutter i midten af første halvleg blev Barcelonas skrøbelige defensiv udstillet.

Efter 22 minutter strøg Bayerns kantspiller Ivan Perisic forbi Barcelona-stopperen Gerard Pique og udplacerede trods en spids vinkel Marc-André ter Stegen i det spanske mål.

Seks minutter senere lignede Barcelonas anden centrale forsvarspiller, Clément Lenglet, en forstenet kegle, da Leon Goretzka fandt Serge Gnabry til 3-1-scoringen.

Thomas Müller blev kort efter dobbelt målscorer, da han løb foran uopmærksomme og passive Pique og gjorde det til 4-1.

Det lignede allerede på det tidspunkt en tidlig afgørelse på kampen.

I anden halvleg reducerede Suarez til 2-4 efter lidt under en time for Barcelona, men straks punkterede Bayern den lille mulighed for spænding i opgøret.

Med kampens detalje tørrede Bayern-backen Alphonso Davies på grum vis Barcelonas Nelson Semedo og fandt Joshua Kimmich til en nem scoring til 5-2

Bayern-topscorer Robert Lewandowski kom også på måltavlen med scoringen til 6-2 efter 82 minutter.

Og Bayern kværnede bare videre og knuste de sidste peberkorn ud af de trætte, opgivende og rystede Barcelona-spillere, der så ud til at være helt uden kraft og energi.

Til slut gjorde Bayerns indskiftede Philippe Coutinho, der ovenikøbet er udlejet fra Barcelona, ydmygelsen total.

Med målene til 7-2 og 8-2 fik Coutinho på bizar vis sat et punktum for Barcelona i denne omgang.

Og måske var det også afslutningen på en epoke i Barcelona, der ser ud til at skulle sadle om, hvis holdet skal være med på højeste niveau.