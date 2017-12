Bayern udbygger forspring efter stort Leipzig-nederlag

De regerende mestre, Bayern München, måtte lørdag dog kæmpe lidt for at vinde 3-1 hjemme over Hannover 96. Men sejren kom i hus, og topholdet udbyggede samtidig forspringet i toppen.

Alt er ved at være ved det gamle i Bundesligaen i fodbold, i hvert fald hvad angår førstepladsen.

Det skyldes, at RB Leipzig med Yussuf Poulsen tabte 0-4 ude til Hoffenheim.

Dermed har Bayern München 32 point for 14 kampe, mens Leipzig har 26 point på andenpladsen.

Senere lørdag kan Schalke 04, der har 24 point for 13 kampe, overtage andenpladsen med en sejr hjemme over ligaens bundprop, FC Köln.

Arturo Vidal headede Bayern München planmæssigt foran 1-0 i første halvleg, men Hannover 96 burde have udlignet efter knap en halv times spil.

Gæsternes Niclas Füllkrug måtte imidlertid se Bayern-målmand Sven Ulreich parere et straffespark, som målmanden selv begik.

Niclas Füllkrug havde ellers sendt bolden i nettet i første omgang, men dommeren dømte omspark, fordi nogle spillere var løbet ind i feltet. Og så brændte Hannover-spilleren altså i anden omgang.

Hannover fik alligevel udlignet før pausen ved Charlison Benschop, der headede bolden i mål.

Bayern-fansene måtte vente til midt i anden halvleg, før deres hold igen kom foran.

Kingsley Coman fik en aflevering med sig og bankede bolden højt op i nettaget til 2-1.

Tre minutter før tid lukkede Robert Lewandowski kampen med en scoring på et straffespark.

Yussuf Poulsen var med i de første 70 minutter, da RB Leipzig tabte hele 0-4 ude til Hoffenheim.

Hjemmeholdet førte 3-0, da den danske landsholdsspiller forlod banen.

Kriseramte Borussia Dortmund fik med en scoring cirka et kvarter før tid hentet et 1-1-resultat ude mod Bayer Leverkusen.

Det hører med til historien, at hjemmeholdet spillede lidt over en halvleg med en mand i undertal på grund af et rødt kort.

Dortmund har kun hentet tre point i de seneste syv ligakampe, og holdet indtager sjettepladsen med 22 point.

Thomas Delaney var med i hele kampen, da Werder Bremen hentede sin anden sæsonsejr i ligaen.

Det skete med en sejr på 1-0 hjemme over Stuttgart.

Resultatet betyder, at Werder Bremen kom op på 11 point.

Werder ligger stadig næstsidst og under nedrykningsstregen, men Thomas Delaney og co. har nu kun et point op til Freiburg.

Holdet, der slutter tredjesidst i Bundesligaen, skal efter sæsonen spille to playoffkampe mod nummer tre fra den næstbedste række om en plads i Bundesligaen.

Mainz havde to danskere på bænken fra start, da det blev 1-3 hjemme mod Augsburg.

Emil Berggreen blev skiftet ind fra begyndelsen af anden halvleg, mens Viktor Fischer kom ind cirka et kvarter før tid.

Fischer nåede at pådrage sig en advarsel.