Bayern udbygger føring med snæver sejr over bundprop

Sydtyskerne nøjedes med at vinde 1-0, men kampen var mere ensidig, end cifrene antyder.

Bayern München har åbnet et hul på ni point ned til nærmeste forfølger i den tyske Bundesliga, efter at storklubben tog den forventede sejr over bundholdet FC Köln.

Det var ligatopscorer Robert Lewandowski, der stod for kampens enlige scoring ved at afslutte et smukt angreb efter en times spil.

Jérôme Boateng fandt Thomas Müller med en høj fremlægning, og Müller headede med baghovedet smart bolden ind foran mål, hvor Lewandowski behersket flugtede den i nettet.

Köln har haft et forfærdeligt efterår og kom til München med tre uafgjorte og 13 nederlag i de første kampe.

På den baggrund var det forståeligt, at gæsterne primært koncentrerede sig om at forsvare sig og aldrig for alvor satte Bayern-målmand Tom Starke på arbejde.

Danske Frederik Sørensen havde fået plads i højre side af Kölns forsvarskæde, og han og holdkammeraterne kan i nederlagets stund trøste sig med, at de slap fra München med værdigheden i behold.

Bayern München er med sejren oppe på 38 point, ni mere end nærmeste forfølger, der nu er Schalke 04.

Holdet fra Gelsenkirchen besejrede Augsburg med 3-2 og overhalede RB Leipzig på andenpladsen.

Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney måtte til gengæld notere et nederlag, da han sammen med Werder Bremen var på besøg i Leverkusen. Hjemmeholdet vandt 1-0 på Lucas Alarios mål efter 11 minutter.