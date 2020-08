Bayern-træner ville fortsætte kurs uden kampform

Bayern München slog Chelsea sikkert uden at have været i en kamp af betydning i over en måned.

Uden en betydende kamp i benene i mere end en måned vandt Bayern Münchens stjerner lørdag aften 4-1 over Chelsea i Champions League.

Samlet gik Bayern videre med 7-1 og fortsatte den imponerende stil, som efter coronapausen sikrede The Double med et tysk mesterskab og en pokaltitel.

- Jeg er meget tilfreds. Vi ville vinde og fortsætte, hvor vi slap. Det var lige præcis det, spillerne gjorde, siger Hansi Flick ifølge uefa.com.

Det var svært at forlange mere med Bayerns optakt til kampen, understreger forsvarsspiller David Alaba.

- Vi kan være tilfredse. Det var vores første kamp i en måned, og det er ikke let at bevare rytmen, siger han ifølge AFP.

Bayern blev med sejren klar til Final 8-stævnet i Lissabon, hvor otte hold dyster om Champions League-titlen.

I kvartfinalen møder tyskerne Barcelona over én kamp, og det er et selvsikkert Bayern-hold, der tropper op til kampen.

- Forventningerne er enorme. Barcelona har et godt hold med rigtig gode spillere, men hvis du ser på de seneste uger, kan vi flyve til Portugal med masser af selvtillid, siger Alaba.

Mens Bayern kan begynde forberedelserne til finalestævnet, skal Frank Lampards Chelsea på sommerferie.

London-klubben var ikke tæt på at nå kvartfinalen, men Chelsea-træneren er alligevel optimistisk, når han kigger frem i tiden.

- Vi er et hold under opbygning, og det er Chelsea ikke vant til at være. Vi mistede ligaens nok bedste spiller i Eden Hazard. Folk ville nok ikke rose Chelsea for at blive nummer fire (i Premier League, red.) under normale omstændigheder.

- Vi vil opnå mere end det, men vi har en følelse af, at vi har opnået noget med den her gruppe. Nu skal vi se på, hvad der kan forbedres, siger Lampard ifølge uefa.com.