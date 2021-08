Bayern-træner hylder sin forgænger efter Super Cup-sejr

Bayern Münchens cheftræner, Julian Nagelsmann, vil ikke selv tage for meget af æren for holdets sejr over Borussia Dortmund i den tyske Super Cup-finale tirsdag aften.

Det siger den nye Bayern-boss efter holdets 3-1-sejr ifølge Goal.com.

I stedet vil han hellere hylde sin forgænger på posten - den nye tyske landstræner Hansi Flick.

- Titlen er en belønning for sidste sæson, hvor Hansi Flick vandt ligaen med dette hold. Jeg er glad, men titlen tilhører andre folk mere end mig, siger 34-årige Nagelsmann.

I den tyske Super Cup-finale mødes vinderen af pokalturneringen og vinderen af ligaen, og i tirsdagens finale var det altså mesterholdet fra München, der kom bedst fra det opgør.

Det skyldtes ifølge Julian Nagelsmann ikke mindst en stærk defensiv.

- Vi forsvarede os rigtig godt. Vi var aggressive, og vi vandt bolden højt oppe på banen. Niki (Niklas Süle, red.) og Upa (Dayot Upamecano, red.) var meget stabile i bagkæden. Det var et skridt frem for dem begge, siger Bayern-træneren, der mener, at den dobbelte målscorer Robert Lewandowski også leverede en "exceptionel" præstation.

Den 32-årige polak har nu scoret 24 mål i lige så mange kampe mod Dortmund, som han spillede for fra 2010 til 2014.

- Det her betyder meget for mig. Vi har vundet endnu en titel, og for tilskuerne må det have været en virkelig fed kamp at se, siger Lewandowski til Sky Sports efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Dette er virkelig godt for holdet og noget, som vi kan nyde, tilføjer han.

Det er niende gang i alt og femte gang inden for de seneste seks sæsoner, at Bayern München vinder den tyske Super Cup. Det er samtidigt holdets første trofæ under cheftræner Julian Nagelsmanns ledelse.