Bayern trækker fra i toppen af den tyske liga

Dermed har Bayern fire point ned til Borussia Dortmund på andenpladsen, mens RB Leipzig er fem point efter på et tidspunkt, hvor der er ni spillerunder tilbage.

Bayern-ikonet Thomas Müller sendte ti minutter efter pausen værterne i front på et spektakulært mål.

En lang bold blev slået op i feltet af Jérôme Boateng, og den snu Müller løb fra sin oppasser, inden han flugtede bolden videre i mål til 1-0.

Bayern spillede i hvide trøjer, der markerede klubbens 120 års jubilæum, men mærkedagen på den propfyldte hjemmebane var tæt på at blive spoleret med ti minutter tilbage.

Her tilkæmpede den islandske Augsburg-indskifter Alfred Finnbogason sig tre fine muligheder på under et minut.

Først kom Bayern-keeper Manuel Neuer dygtigt i vejen for et godt islandsk forsøg. Bolden sprang tilbage til Finnbogason, der måtte se sit andet skud blive afrettet til hjørnepark.

Den islandske angriber fik på det efterfølgende hjørnespark headet på mål, men bolden sneg sig forbi stolpen.

I overtiden cementerede Leon Goretzka Bayerns sejr, da han gjorde det til 2-0 efter fornemt samarbejde med Serge Gnabry.

Bayern har 55 point på førstepladsen, mens Dortmund og Leipzig følger efter med henholdsvis 51 og 50 point.