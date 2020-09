Bayern stormer ind i den nye sæson med storsejr

Her blev sæsonen i Bundesligaen indledt, og Bayern stormede afsted og udraderede Schalke 04 på skræmmende vis.

Bayern München var ikke til at skyde igennem, men det tyske mesterhold bombede selv løs på imponerende vis fredag aften.

Rekordmesteren vandt sæsonåbneren med hele 8-0 i et opgør, hvor Schalke ikke fik et ben til jorden.

Bayern jagter klubbens niende mesterskab i træk, og storklubben ligger naturligt på førstepladsen nu efter opvisningen, som må have skræmt samtlige konkurrenter godt og grundigt.

Bayerns spillere var helt ustyrlige, og det hele virkede afgjort allerede efter en halv time.

Efter blot tre minutter og 24 sekunder sørgede Serge Gnabry fikst for 1-0, da han modtog en lang aflevering, kørte bolden bagom støttebenet og afsluttede sikkert.

I det 19. minut lagde Thomas Müller så bolden til rette for Leon Goretzka, som fra kanten af straffesparksfeltet afsluttede fladt og sendte bolden i mål og Bayern på 2-0.

Efter en god halv time begik rundtossede Schalke straffespark mod Robert Lewandowski, som selv udnyttede muligheden og scorede til 3-0, og så virkede det i den grad op ad bakke for gæsterne.

Efter pausen stod der stadig opvisning på menuen, og det blev 4-0 efter få minutter. Leroy Sane, der er kommet til fra Manchester City, forsøgte at afslutte, men Schalke-keeper Ralf Fahrmann fik halvklaret.

Bolden endte hos Gnabry, der sikkert scorede, og den 25-årige angriber sørgede for et hattrick til 5-0 efter lige under en time.

Igen blev Sane sendt afsted, og han fandt fikst Gnabry, som knaldede bolden i mål.

Derfra var det legestue, og Thomas Müller øgede til 6-0, mens Leroy Sane blev noteret for en scoring i sin debut for Bayern.

Efter 71. minutter stormede han ned mod den sagesløse Fahrmann i Shalkes mål, og Sane scorede sikkert mod klubbens, som han forlod i 2016, da han skiftede til Manchester City.

Jamal Musiala afløste med 18 minutter igen Gnabry, og det 17-årige talent sluttede målfesten af med at bombe bolden i kassen til 8-0 ni minutter før tid.