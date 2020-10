Bayern skal nedbryde Europas bedste defensiv i CL-åbner

Onsdag indleder Bayern München sit titelforsvar i Champions League, men ifølge træner Hansi Flick kunne sydtyskerne næppe have fået en vanskeligere start på gruppespillet.

Det kræver et klasseforsvar at tæmme Robert Lewandowski, Thomas Müller og co., men det er præcis, hvad Atlético har, mener Bayern-træner Hansi Flick.

- Diego Simeone har været i Atlético i ni år, hvis jeg ikke tager fejl. Han har udviklet holdet positivt, og de har den bedste defensiv i Europa, lyder det fra Flick ifølge Marca.

De to hold mødtes i både 2015/2016-sæsonen samt den efterfølgende, og de fire kampe har da heller ikke ligefrem målfest som tema.

Tre kampe er endt 1-0 og en enkelt 2-1 - alle gange med sejr til hjemmeholdet. Det vil sige to sejre til hvert hold.

Selv om en del spillere på især Bayerns nuværende hold også var med i de fire kampe den gang, så er det ikke opgør, Hansi Flick har skævet meget til.

- Jeg tænker ikke på fortiden, jeg tænker på onsdagens modstander. Vi har studeret dem, og vi kender deres styrker og svagheder, siger han.

Bayern München har scoret 14 mål i holdets seneste fire kampe på tværs af alle turneringer, så selvtilliden og målformen bør være intakt.

De to andre hold i Champions Leagues gruppe A, hvor Bayern og Atlético befinder sig, er Lokomotiv Moskva og Salzburg.